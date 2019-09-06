В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Два года назад он был отстранен от власти в результате военного переворота.

В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва."С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", — говорится в его заявлении​​​, которое цитирует РИА Новости.Мнангагва отметил, что Мугабе был иконой освободительного движения, который посвятил свою жизнь независимости, и его вклад в историю никогда не будет забыт.По данным местных СМИ, Мугабе умер в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.Мугабе возглавлял Зимбабве 37 лет. Два года назад он был отстранен от власти в результате военного переворота. Причиной стал его конфликт с первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой.Сначала Мугабе отправил Мнангагву в отставку, но в поддержку вице-президента выступила армия. В итоге Мугабе поместили под домашний арест, а позже отстранили от руководства правящей партией. Не дожидаясь импичмента, Мугабе ушел в отставку, напоминает ТАСС.