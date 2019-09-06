Телеведущая теперь отдает предпочтение свободным нарядам.
Поклонники внимательно следят за изменениями в фигуре Ксении Собчак.
Телеведущая теперь отдает предпочтение свободным нарядам.
Поклонники внимательно следят за изменениями в фигуре Ксении Собчак.
На днях журналистка в компании своего жениха Константина
Богомолова пришла в столичный ГУМ в очень необычном образе. Ксения Собчак
выбрала черную широкую юбку до щиколоток и легкий и свободный плащ с цветочным
принтом, в который звезда наглухо закуталась. На талии телеведущая повязала
кожаный поясок.
Ксения Собчак явно пытается скрыть изменения в фигуре.
Поклонники считают, что теледива сильно поправилась, однако это не мешает ей выглядеть необыкновенно
счастливой. "По народным приметам, будет девочка", – цитирует фанатов
журналистки.
То, что Ксения заметно набрала в весе, поклонники
заметили после выхода ее фильма о трагедии в Беслане на YouTube. С тех пор в
Сети муссируются слухи о беременности звезды.
К слову, возлюбленный – режиссер Константин Богомолов
– наоборот, похудел. Видимо, он переживает из-за скорых перемен.
Напомним, свадьба и Константина Богомолова запланирована
на 13 сентября. Торжество пройдет в Москве. По словам актера Станислава Садальского,
он уже получил приглашение на банкет от
матери телеведущей. Артист, впрочем, посетить мероприятие не сможет, так как в
эти дни у него уже запланирована поездка.