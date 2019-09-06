Телеведущая теперь отдает предпочтение свободным нарядам. Поклонники внимательно следят за изменениями в фигуре Ксении Собчак.

Телеведущая теперь отдает предпочтение свободным нарядам.Поклонники внимательно следят за изменениями в фигуре Ксении Собчак.На днях журналистка в компании своего жениха КонстантинаБогомолова пришла в столичный ГУМ в очень необычном образе. Ксения Собчаквыбрала черную широкую юбку до щиколоток и легкий и свободный плащ с цветочнымпринтом, в который звезда наглухо закуталась. На талии телеведущая повязалакожаный поясок.Ксения Собчак явно пытается скрыть изменения в фигуре.Поклонники считают, что теледива сильно поправилась, однако это не мешает ей выглядеть необыкновенносчастливой. "По народным приметам, будет девочка", – цитирует фанатовжурналистки.То, что Ксения заметно набрала в весе, поклонникизаметили после выхода ее фильма о трагедии в Беслане на YouTube. С тех пор вСети муссируются слухи о беременности звезды.К слову, возлюбленный – режиссер Константин Богомолов– наоборот, похудел. Видимо, он переживает из-за скорых перемен.Напомним, свадьба и Константина Богомолова запланированана 13 сентября. Торжество пройдет в Москве. По словам актера Станислава Садальского,он уже получил приглашение на банкет отматери телеведущей. Артист, впрочем, посетить мероприятие не сможет, так как вэти дни у него уже запланирована поездка.