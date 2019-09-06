Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в экономике России, напомнив противникам больших городов о том, что крупные агломерации всегда являются своеобразными локомотивами развития для государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в экономике России, напомнив противникам больших городов о том, что крупные агломерации всегда являются своеобразными локомотивами развития для государства. Ежегодно в бюджет страны столица перечисляет около 2 триллионов рублей."Если мы так не любим большой город, давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету: они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Не будет каждого пятого рубля в стране", — заявил глава города в интервью телеканалу "Россия 24".В частности, по словам Собянина, в Подмосковье за счет столичной экономики создано 2 миллиона рабочих мест, в других регионах — еще 3,5 миллиона рабочих мест.Ранее руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов сообщил ТАСС, что только два российских города — Москва и Санкт-Петербург — входят в топ-100 крупнейших агломераций мира.