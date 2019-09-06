Полицейские выявили в квартире одного из домов на улице 9-я Северная линия самодельную теплицу, где 30-летний москвич выращивал наркосодержащие растения...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Северный в ходе отработки жилого сектора выявили в квартире одного из домов на улице 9-я Северная линия самодельную теплицу, где 30-летний москвич выращивал наркосодержащие растения.В ходе обследования по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли горшки с наркосодержащими растениями, а также высушенное вещество растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной.Со слов задержанного, наркотическое средство он выращивал для личного употребления.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29