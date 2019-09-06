Злоумышленники воспользовались отсутствием хозяина автомобиля стоимостью 2,5 млн рублей, вскрыли замок и уехали на нем...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже дорогостоящей иномарки.В ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы поступило заявление от 35-летнего мужчины о пропаже его автомобиля марки «БМВ» с парковки на проспекте Вернадского. Материальный ущерб составил 2,5 миллиона рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемых – 30-летнего приезжего мужчину и 47-летнюю жительницу Московской области.Установлено, что злоумышленники воспользовались отсутствием хозяина, вскрыли замок автомобиля и уехали на нем.Следственным отделением территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93