Двухлетние медведи Потап и Настя отпущены на свободу. Выращенных и уже повзрослевших животных вывезли вглубь заповедной тайги Слюдянского района сотрудники К-9. В питомнике медвежата прожили больше года.

Двухлетние медведи Потап и Настя отпущены на свободу. Выращенных и уже повзрослевших животных вывезли вглубь заповедной тайги Слюдянского района сотрудники "К-9". В питомнике медвежата прожили больше года.Как напоминает "Вести Иркутск", брата с сестрой — Потапа и Нвстю,. совсем маленькими подобрали в тайге Нижнеилимского района дальнобойщики. Скорее всего, их мать убили охотники. Детеныши долгое время выходили на трассу и выпрашивали еду у проезжающих мимо людей, и вот на них обратили внимание — кто-то из водителей пожалел их и привез в иркутский питомник К-9. Там они росли почти полтора года, теперь настало время вернуться в дикую природу.Директор питомника "К-9" Вячеслав Славин рассказал, что медведей хотели выпустить еще в прошлом году, но решили, что они слишком маленькие и истощённые. Росли они медленно, да и сейчас еще мелковаты.Медвежат увозят подальше от людского жилья и дорог, на территорию Иркутного заказника. Так будет безопаснее и животным, и людям. В лесу для косолапых достаточно корма. Ещё есть свежая трава и дикоросы. "Это особо охраняемая территория, где звери находятся под охраной государства", — говорит начальник Слюдянского районного лесничества Игорь Силантьев. В Иркутном заказнике для медведей созданы комфортные условия: вырубку леса здесь не ведут, и главное - посещение тайги запрещено для людей.