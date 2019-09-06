Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США пока не намерены задерживать иранский танкер Адриан Дариа один, также известный под названием Грейс Уан.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США пока не намерены задерживать иранский танкер "Адриан Дариа 1", также известный под названием "Грейс 1".Но неясно, зачем тогда Вашингтон пытается отследить передвижение судна, которое после освобождения в Гибралтаре двинулось в сторону одного из средиземноморских портов. США уже пригрозили другим странам, что помощь иранскому танкеру расценят как пособничество террористам.Расширен список санкций по Ирану: США внесли в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.Некоторые политики расценили это как попытку подорвать стабильность на Ближнем Востоке. Глава МИД Кубы написал в "Твиттере", что меры США нарушают международное право. Санкции затрудняют поставки иранской нефти и напрямую затрагивают интересы Ирана и Сирии.