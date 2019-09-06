В Подмосковье ищут преступника, залезшего в дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой. Со слов владелицы дома, куда он пытался проникнуть, приметы весьма расплывчаты. Мужчина был субтильного телосложения и невысокого роста. Одет он был в куртку с наброшенным на голову капюшоном.

В Подмосковье ищут преступника, залезшего в дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой. Со слов владелицы дома, куда он пытался проникнуть, приметы весьма расплывчаты. Мужчина был субтильного телосложения и невысокого роста. Одет он был в куртку с наброшенным на голову капюшоном.Это или гастарбайтер, или подросток-наркоман, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в полиции. Составлению портрета нападавшего препятствует отсутствие камер наблюдения в поселке "Лес и река", где произошел инцидент. Единственная видеокамера установлена при въезде у будки охраны. Но эта камера никаких подозрительных лиц не зафиксировала.Инцидент с Эллой Памфиловой произошел 6 сентября в 1 час 30 минут. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома главы Центризбиркома в подмосковной Истре. Между злоумышленником и Памфиловой произошла потасовка. При этом женщина использовала в качестве оружия самообороны стул, а мужчина – электрошокер. Памфилова получила несколько электрических разрядов, прежде чем неизвестный ретировался."Все нормально, переживу я это", — отметила Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательного процесса".Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса России ("Разбой"), заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Полиция в качестве основной версии произошедшего рассматривает попытку ограбления.Дело о нападении на дом главы ЦИК по инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина передано на расследование в центральный аппарат ведомства, добавила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.