Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в полуфинал турнира в американском Нью-Хейвене, одержав победу над Дженнифер Брэди из США. В матче 1/4 финала 84 ракетка мира добилась победы над соперницей по итогам двух сетов.

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в полуфинал турнира в американском Нью-Хейвене, одержав победу над Дженнифер Брэди из США. В матче 1/4 финала 84 ракетка мира добилась победы над соперницей по итогам двух сетов.Блинкова завершила обе партии в свою пользу, отдав лишь три гейма – 6:2, 6:1. Для достижения победы 20-летней уроженке Москвы понадобилось провести на корте 1 час 13 минут. За путевку в финал турнира россиянка поспорит с победительницей пары Полин Пармантье (Франция) – Лорен Дэвис (США).