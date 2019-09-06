Кто нам может компенсировать наш день, скажите четко и ясно, - туристы, собиравшиеся на отдых в Тунис, потеряли почти сутки из-за существенной задержки рейса. По предварительным данным, самолет авиакомпании Tunis Air просто не прибыл в Санкт-Петербург.

Пассажиры, собиравшиеся вылететь из Санкт-Петербурга в Монастир (Тунис), столкнулись с существенной задержкой рейса.По предварительным данным, самолет Airbus A320 авиакомпании Tunis Air, которому предстояло выполнить рейс TU 261, не прибыл в Санкт-Петербург.Изначально вылет был запланирован на 04:15 утра пятницы, 6 сентября. По данным аэропорта, рейс перенесен на 21:50 того же дня.Известно, что в настоящее время туристам выдали талоны на питание и озаботились их размещением в отелях.