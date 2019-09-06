Во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области президент Белоруссии Алексаедр Лукашенко пообщался с директором ОАО Озерицкий-Агро и обсудил с ней покупку телки. На предупреждение, что покупка обойдется политику не дешево, он подчеркнул, что необходимые средства у него есть.

Во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области президент Белоруссии Алексаедр Лукашенко пообщался с директором ОАО "Озерицкий-Агро" и обсудил с ней покупку телки. На предупреждение, что покупка обойдется политику не дешево, он подчеркнул, что необходимые средства у него есть.Обсуждение предстоящей покупки сняли на видео журналисты. "Ну я себе телочку куплю", – решился Александр Лукашенко. Он заметил, что ему просто любопытно и хочется посмотреть на нее.Собеседница предупредила президента Белоруссии, что на этот товар у нее высокая цена. "Ну ладно, я найду. У меня деньги есть", – ответил политик. Диалог вызвал смех у окружения Александра Лукашенко. Пользователи Сети на протяжении нескольких дней наслаждаются этим отрывком из репортажа белорусских СМИ, делятся своими шутками, а также вспоминают другие случаи, когда политик заговаривал о телках.Материал дополняется.