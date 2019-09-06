Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова о возвращении в состав Украины, передает РИА Новости.В эфире одного из местных телеканалов, Аксенов заявил, что всем украинским политикам нужно признать, что Крым российский. Он подчеркнул, что есть воля народа, которую никто изменить не сможет.Глава Крыма напомнил, что у Зеленского есть квартира в Ялте. "Приезжайте, посмотрите, что здесь происходит, задайте вопросы людям и спросите – хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане", — сказал Аксенов, пояснив, что решение о приглашении Зеленского в Крым принимает не он, а МИД России.Между тем, депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT отметил, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины — очень удобная тема, "позволяющая манипулировать и общественным сознанием в мире, и общественным сознанием в собственной стране".Он напомнил, что количество украинских туристов, отдохнувших за прошедший летний сезон в Крыму, приблизилось к миллиону.Ранее во время выступления перед депутатами Верховной рады Зеленский заявил, что первоочередными задачами парламента являются: укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращение Крыма".