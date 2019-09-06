Экспедиция Сибирского отделения РАН обнаружила в Алтайском крае неизвестное ранее озеро. Биологи собирались в Караканский бор, в ходе подготовки к поездке изучали снимки, сделанные из космоса. На них в Каменском районе они увидели водоём круглой формы. Подобные иногда оставляют упавшие на Землю метеориты.

Экспедиция Сибирского отделения РАН обнаружила в Алтайском крае неизвестное ранее озеро. Биологи собирались в Караканский бор, в ходе подготовки к поездке изучали снимки, сделанные из космоса. На них в Каменском районе они увидели водоём круглой формы. Подобные иногда оставляют упавшие на Землю метеориты.Как передает ГТРК "Алтай", по снимкам из космоса видно четко очерченный круг, что и представляет из себя озеро, по периметру которого насыпь, похожая на землянойвал. Все это напоминает воронку от метеорита. Однако, оказавшись на месте ученые убедились, что круглое пятно — самое настоящее озеро. Николай Лащинский, доктор биологических наук, научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН кверен, что озеро уникальное явление для этой территории. Природа происхождения водоёма, считает учёный, заслуживает большего изучения. Даже если он образовался не за счет упавшего метеорита, а в результате карстового процесса.