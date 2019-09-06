Элла Памфилова, на которую напал грабитель с электрошокером, здорова, но пока не готова давать комментарии. Сейчас она принимает участие в международной конференции.

Элла Памфилова, на которую напал грабитель с электрошокером, здорова, сообщили в ЦИК РФ.В данный момент она принимает участие в международной конференции, которая посвящена цифровизации избирательных процессов. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", Памфилова выглядит хорошо, "как обычно". РИА Новости передает, что Памфилова принимала участие в дискуссии. Когда был объявлен перерыв, глава ЦИК вышла из зала под руку с сопровождавшим ее мужчиной.Также в пресс-службе Центризбиркома сообщили, что Элла Александровна пока не готова давать комментарии, поэтому сегодняшний пресс-подход отменили. Но состояние Памфиловой позволяет участвовать в публичных мероприятиях. В ЦИК отметили, что "в доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли"​​​.Там добавили, что охраняется только само здание ЦИК, а глава Центральной избирательной комиссии не принадлежит к охраняемым государственными органами лицам.Неизвестный преступник проник минувшей ночью в дом Эллы Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером. Нападение было совершено за два дня до 8 сентября — Единого дня голосования в России. По словам информированного источника, основная версия нападения – ограбление. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что дело взято на контроль руководством МВД России.