Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов успешно прошел процедуру взвешивания перед боем с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242. Официальная процедура прошла в отеле Абу-Даби.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов успешно прошел процедуру взвешивания перед боем с американцем Дастином Порье в рамках турнира UFC 242. Официальная процедура прошла в отеле Абу-Даби.Вес Нурмагомедова составил ровно 70,3 килограмма, которые и являются необходимыми в легкой весовой категории. Примечательно, что для этого российскому бойцу пришлось полностью обнажится и снять шорты – на весы он встал, будучи прикрытым лишь специальным шатром.Хабиб сделал вес!!! pic.twitter.com/X54a9WC3lY— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 6, 2019Порье в свою очередь также показал аналогичный вес – 70,3 кг. Следовательно, теперь бой совершенно точно состоится.Напомним, что Нурмагомедов в предстоящем поединке будет защищать титул чемпиона организации. Эта защита станет доля него второй – ранее он уже успешно защитил титул в бое против ирландца Конора Макгрегора. Накануне ирландский боец заявил, что не будет посещать поединок Хабиба и Порье.Бой Нурмагомедов – Порье состоится седьмого сентября.