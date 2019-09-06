На турнире Открытого чемпионата США по теннису одновременно с состязаниями взрослых спортсменов проходит четвертый в сезоне Большой шлем в юниорском разряде. Накануне прошли матчи третьего круга, где играли три россиянки. Только Оксана Селехметьева смогла пробиться в четвертьфинал.

На турнире Открытого чемпионата США по теннису одновременно с состязаниями взрослых спортсменов проходит четвертый в сезоне "Большой шлем" в юниорском разряде. Накануне прошли матчи третьего круга, где играли три россиянки. Только Оксана Селехметьева смогла пробиться в четвертьфинал.Напомним, что во втором круге Селехметьева обыграла первого номера "посева" американку Эмму Наварро, а в 1/8 финала – француженку Эльзу Жакумо (№16) – 6:4, 6:4. Имеющая самый высокий "посев" из наших Полина Кудерметова (№15) уступила американке Риз Брантмейер – 1:6, 3:6. Дарья Фрайман ничего не смогла противопоставить пятой ракетке турнира китаянке Кинвен Ченг– 4:6, 0:6.