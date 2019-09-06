Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево устанавливают местонахождение пропавшего без вести Федотова Николая Александровича, 19.12.1956 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево устанавливают местонахождение пропавшего без вести Федотова Николая Александровича, 19.12.1956 года рождения, жителя г. Москвы, который 4 сентября 2019 года ушел из дома, расположенного на Союзном проспекте, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, прямые седые волосы, глаза голубые, имеет лобные залысины.Особые приметы: шрам над верхней губой.Одежда: жилетка серого цвета, джинсы синего цвета, сандалии черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 965-14-01; (495) 965-22-48; (495) 302-02-52, (495) 302-12-73 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73