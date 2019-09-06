УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Поповой Татьяны Дмитриевны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Поповой Татьяны Дмитриевны, 2002 года рождения, которая 04 сентября 2019 г. ушла из дома в поселении Десеновское и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 17-18 лет, среднего роста и телосложения, волосы средней длины темно-русого цвета, глаза карие.Была одета: джинсовые брюки черного цвета, футболка темного цвета, кроссовки кремового цвета. При себе имела рюкзак кремового цвета.Особые приметы: на правой руке вблизи плеча имеется шрам от ожога диаметром 3-4 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79