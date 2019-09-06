ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ребенок Марии Владимировны...

ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ребенок Марии Владимировны, 28.06.1983 года рождения, уроженки г. Москвы, которая 31 августа 2019 года ушла из дома на Каширском шоссе и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 35-37 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, темные волосы средней длины.Была одета: джинсы синего цвета, темная кофта, туфли красного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22