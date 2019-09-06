На ремонт из бюджетов разного уровня заложили 250 миллионов рублей
На ремонт из бюджетов разного уровня заложили 250 миллионов рублей
Мэрия Владимира определилась с планами по ремонту дорог в 2020 году. Работы, как и 2019 году, будут вести по программе «Безопасные и качественные дороги», так что большую часть средств направят из федерального бюджета, а по обочинам трасс установят металлические ограждения.
В 2020 году отремонтируют:
- проспект Ленина (от улицы Чайковского до улицы Верхняя Дуброва),
- улица Верхняя Дуброва (от улицы Василисина до улицы Фатьянова),
- дорога Ладога-Лунево (3,1 км от поворота на деревню Уварово),
- улица Усти-на-Лабе (от улицы Луначарского до улицы Электрозаводской),
- улица Луначарского (от улицы Батурина до улицы Усти-на-Лабе),
- Судогодское шоссе (от моста через Клязьму до улицы Центральная микрорайона Коммунар),
- Ерофеевский спуск (от Лыбедской магистрали до Судогодского шоссе),
- улица Мира (от улицы Горького до улицы Усти-на-Лабе).
На ремонт этих дорог потребуется 250 миллионов рублей. Из них 200 миллионов мэрия планирует получить из федерального бюджета, а еще 50 миллионов рублей придется добавить из городской казны.