На ремонт из бюджетов разного уровня заложили 250 миллионов рублей

На ремонт из бюджетов разного уровня заложили 250 миллионов рублейМэрия Владимира определилась с планами по ремонту дорог в 2020 году. Работы, как и 2019 году, будут вести по программе «Безопасные и качественные дороги», так что большую часть средств направят из федерального бюджета, а по обочинам трасс установят металлические ограждения.В 2020 году отремонтируют:- проспект Ленина (от улицы Чайковского до улицы Верхняя Дуброва),- улица Верхняя Дуброва (от улицы Василисина до улицы Фатьянова),- дорога Ладога-Лунево (3,1 км от поворота на деревню Уварово),- улица Усти-на-Лабе (от улицы Луначарского до улицы Электрозаводской),- улица Луначарского (от улицы Батурина до улицы Усти-на-Лабе),- Судогодское шоссе (от моста через Клязьму до улицы Центральная микрорайона Коммунар),- Ерофеевский спуск (от Лыбедской магистрали до Судогодского шоссе),- улица Мира (от улицы Горького до улицы Усти-на-Лабе).На ремонт этих дорог потребуется 250 миллионов рублей. Из них 200 миллионов мэрия планирует получить из федерального бюджета, а еще 50 миллионов рублей придется добавить из городской казны.