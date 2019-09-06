Неизвестный на автомобиле Porsche наехал на прохожих в столице Германии, находившихся на тротуаре.

Неизвестный на автомобиле Porsche наехал на прохожих в столице Германии, находившихся на тротуаре.Как передает ТАСС, об этом сообщила газета Berliner Morgenpost, подчеркнув, что в результате погибли четыре человека, включая маленького ребенка, двое пострадали.Пожарная служба германской столицы проинформировала общественность, что трагедия произошла в берлинском районе Митте.Что стало причиной чрезвычайного происшествия, пока неизвестно.