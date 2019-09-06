В Благовещенске рабочие разбили стену исторического особняка, чтобы установить железную дверь.

Работы велись в здании магазина "Меркурий", которое обладает статусом объекта культурного наследия. Дом был построен в начале XX века.Рабочие, не имея никакой разрешительной документации, разобрали вековую кирпичную кладку для установки металлической двери, а также установили металлический каркас для возведения мансарды, пишет "Амурская правда".По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье 243 "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Если вина собственника здания будет доказана, ему грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.Как рассказали "Амурской правде" в надзорном органе, если вина собственника здания будет доказана, ему грозит альтернативное наказание, в том числе штраф в размере до трех миллионов рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.