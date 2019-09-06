Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 сентября в п. Мелехово Ковровского района.

6 сентября Ковровским городским судом в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних, произошло 4 сентября в п. Мелехово Ковровского района.В ходе доследственной проверки установлено, что подозреваемый, управляя автомобилем «BMW», двигался с нарушением скоростного режима. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, фигурант, в нарушение Правил дорожного движения, пересек сплошную линию дорожной разметки, и, приступив к маневру обгона двигающихся в попутном направлении транспортных средств, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Подозреваемый не убедился в отсутствии пешеходов перед остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем, не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства.Кроме того, отмечается, что в только в 2019 году подозреваемый более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.Расследование уголовного дела продолжается.