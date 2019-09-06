Предполагается, что он начнет работу через три с половиной года

Строительство Национального космического центра началось на западе Москвы. Техника работает на территории Центра им. М.В. Хруничева со стороны улицы Мясищева, сообщает в четверг корреспондент ТАСС.Сейчас на отведенной под строительство центра площади находятся строители, экскаваторы, подъемные краны, грузовые машины. Началась выемка грунта.Национальный космический центр будет включать себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что в центре будут работать около 20 тыс. конструкторов и инженеров госкорпорации Роскосмос.На плане, который ранее представил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, строительство здания предполагается на территории Центра им. Хруничева, прилегающей к улице Мясищева.