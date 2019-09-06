Московские полицейские разыскивают мужчину, который, угрожая избиением, заставил прохожего купить ему еды в Макдональдсе на Большой Бронной улице на общую сумму около тысячи рублей. Получив желаемое, вымогатель скрылся.

Московские полицейские разыскивают мужчину, который, угрожая избиением, заставил прохожего купить ему еды в "Макдональдсе".Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел у ресторана быстрого питания на Большой Бронной улице, передает ТАСС.Мужчина 1983 года рождения обратился к правоохранителям, сообщив, что после угроз неизвестного мужчины, который подошел к нему на улице, он купил ему еды в "Макдональдсе" на общую сумму около одной тысячи рублей.После этого вымогатель скрылся, его ищут.