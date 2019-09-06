Злоумышленник залез в помещение, разбив окно

Злоумышленник залез в помещение, разбив окноВ начале сентября этого года в полицию обратился представитель одного из магазинов поселка Никологоры, рассказавший, что из торговой точки украли продукты на сумму более 140 тысяч рублей. Злоумышленник залез в помещение, разбив окно.Правоохранители «по горячим следам» задержали 32-летнего местного жителя.Мужчина пояснил, что, попав в магазин, планировал вынести продукты, но не смог справиться сразу со всем количеством украденного. Он покинул торговую, нашел коробку и вернулся в обратно, где сложил товар и снова ушёл.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.