Потерпевший находился на Зеленом проспекте со своим знакомым. Между приятелями возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов в лицо...

Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В ОМВД России по району Новогиреево поступило сообщение о факте доставления в одну из столичных больниц мужчины с телесными повреждениями.Сотрудники полиции установили, что потерпевший находился на Зеленом проспекте со своим знакомым. Между приятелями возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов в лицо.В результате проверки участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого на Зеленом проспекте. Им оказался 40-летний ранее судимый мужчина.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73