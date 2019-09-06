Установлено, что имущество у гражданина никто не похищал. Он инсценировал факт нападения, чтобы не выплачивать долг знакомому...

Сотрудниками ОМВД России по району Сокольники г. Москвы установлен факт заведомо ложного сообщения о разбойном нападении и хищении денежных средств в размере более 3 млн 200 тысяч рублей.В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением обратился мужчина. Он сообщил, что сидел в припаркованной автомашине на переднем сиденье с открытой дверью. Неожиданно к нему подошел неизвестный, брызнул в лицо содержимое баллончика, сорвал с шеи сумку, в которой находилась крупная сумма денежных средств, после чего скрылся.В ходе следственных мероприятий было установлено, что имущество у гражданина никто не похищал. Он инсценировал факт нападения, чтобы не выплачивать долг знакомому.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Сокольники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73