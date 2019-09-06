В России обновят автопарк скорой помощи. Делают это по программе государственно-частного партнерства. Как это уже повлияло на работу врачей и качество помощи пациентам в Вологодской области?

В России обновят автопарк скорой помощи. Делают это по программе государственно-частного партнерства. Как это уже повлияло на работу врачей и качество помощи пациентам в Вологодской области?Вологодская область. Череповец. Станция скорой помощи. Вот уже несколько лет отсюда помимо старых карет неотложки, срок эксплуатации которых стремительно заканчивается, на вызовы выезжают новые. Задержек меньше. Оперативность работы фельдшеров на порядок выше прежних показателей.Это пример работы государственно-частного партнерства. Когда у правительства региона есть возможность заключить госконтракт с частным инвестором, способным на протяжении пяти лет (рекомендуемый срок эксплуатации кареты скорой помощи) эти машины предоставлять, обслуживать и нанимать водителей. А у главврачей – отойти от непрофильных транспортных функций и уделять больше времени своим прямым обязанностям."Вопрос по обновлению автопарка — это всегда головная боль. Ремонт, обслуживание, заправка. У меня освободилось время для занятия своими прямыми обязанностями по оказанию помощи", — говорит главный врач станции скорой помощи Руслан Заганшин.По уже выработанной схеме в ближайшее время проект начнет реализовываться по всей стране. Сначала будет проводиться аудит автопарков скорой помощи. Этим занимается агентство инвестиций в социальную сферу и правительство региона. Определяется количество машин, которые нуждаются в замене, и число населенных пунктов, в которых необходима реализация проекта. Ну и итог – тот самый госконтракт, облегчающий жизнь, и главное – спасение жизней медицинским учреждениям."Закуплено 60 новых автомобилей, которые сейчас работают по территории всей Вологодской области, спасая жизни вологжан. Это яркий пример эффективного гос-частного партнерства, когда частный бизнес вкладывает в социальную сферу колоссальный объем инвестиций. И мы видим, что это эффективный инструмент реализации соцпрограмм не только в Вологодской области, но и во всех регионах", — говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.При этом водители уже существующих машин, которые нуждаются в замене, не потеряют рабочее место, а просто пересядут, с сохранением заработной платы, на новые автомобили. Фельдшеры к новой карете скорой помощи исключительно российского производства получат в комплекте современное медицинское оборудование. Тоже наше, отечественное."Нужен системный стратегический партнер. На одном из заседаний наблюдательного совета агентства инвестиций, сопредседателем которого является гендиректор Ростеха Чемезов, принято решение что Ростех выступит в качестве инвестора. Определены уже пилотные регионы, охватывают они все федеральные округа. К первому октября будет представлен план, когда будет обновлен парк", — говорит исполнительный директор "Агентства инвестиций в социальную сферу" Илья Ковалев.Проект по обновлению автопарка скорой помощи – это системная задача, а значит автомобили будут не только закупаться на положенный срок эксплуатации, но и заменяться по его истечении. К 2024 году планируется обновить весь существующий автопарк, а это более 20 тысяч автомобилей.