Предметами преступного посягательства становились продукты питания, бытовая техника и металлическая посуда.

Следователями Отделения МВД России по Селивановскому району завершено расследование уголовных дел в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).По версии следствия, в текущем году обвиняемый, заранее зная, что хозяева отсутствуют, проникал в дома, расположенные на территории района, откуда похищал продукты питания, бытовую технику и металлическую посуду.Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска Отделения МВД России по Селивановскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.Следователями собрана доказательственная база, подтверждающая причастность злоумышленника к 10 имущественным преступлениям. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 15 000 рублей.Кроме того, установлено, что в мае текущего года в ходе конфликта обвиняемый нанес ножевое ранение местному жителю, причинив легкий вред его здоровью.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.