Следователи собрали доказательства, подтверждающие причастность злоумышленника к 10-преступлениям

Следователи собрали доказательства, подтверждающие причастность злоумышленника к 10-преступлениямЖителя Селивановского района обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью.Мужчина, заранее зная, что хозяева отсутствуют, проникал в чужие дома, откуда воровал продукты, бытовую технику и посуду. Следователи собрали доказательства, подтверждающие причастность злоумышленника к 10-преступлениям. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 15 тысяч рублей.Кроме того, выяснилось, что в мае этого года в ходе конфликта мужчина ударил ножом местному жителю, причинив легкий вред его здоровью.Уголовные дела направлены в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.