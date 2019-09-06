В Шилке открыли для проезда транспорта три моста, уничтоженные паводком 2018 года. В июле прошлого года наводнение разделило город на две части. Почти весь районный центр пострадал от потоков воды.

В Шилке открыли для проезда транспорта три моста, уничтоженные паводком 2018 года. В июле прошлого года наводнение разделило город на две части. Почти весь районный центр пострадал от потоков воды.Как передает ГТРК "Чита", на восстановление мостов ушел почти год. В это время были сооружены временные деревянные переправы, но они не выдерживали большого потока машин. Глава городского поселения "Шилкинское" Сергей Сиволап, рассказал, что монтаж мостов начали с наступлением холодов. до этого была проведена немалая работа: отдефектована, осмечена, отэкспертирована вся документация. Со второй половины зимы начались строительные работы и к началу весны стали запускать по одному мосту.На обошлось и без проблем. Строительство откладывалось из-за проблем с финансированием и поиском подрядчика. Как пояснил исполняющий обязанности зампреда правительства Забайкальского края Виктор Паздников, изначально средства должны были поступить из федерального бюджета, однако, из-за проволочек работы были профинансированы в два этапа: в прошлом году часть денег и часть в этом. В настоящее время остаток недофинансированных работ закрывается за счет выделенных из федерального бюджета 375 миллионов рублей.Сейчас все работы на новых переправах полностью завершены. Осталось лишь устранить небольшие недочеты, выявленные при проверках. Глава района заверил, что исправления займут не более двух месяцев.