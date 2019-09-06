Он успел своровать 18 тысяч рублей

Он успел своровать 18 тысяч рублейЖителя Юрьев-Польского обвиняют в присвоении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В полицию обратились представители одного из магазинов, продающего алкогольную продукцию, которые рассказали о недостаче в кассе торговой точки 18 тысяч рублей. При содействии работников магазина правоохранители провели проверку по сообщению.В результате выяснилось, что к присвоению денег может быть причастен продавец.Мужчина свою вину признал, рассказав, что деньги от вырученного товара из кассы и потратил их на собственные нужды.Уголовное дело направлено в суд.