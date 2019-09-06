Представитель администрации США, занимающий высокий ранг, сообщил, что у Вашингтона мало причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России. Речь идет о новейших российских вооружениях, в том числе и гиперзвуковых ракетах.

Представитель администрации США, занимающий высокий ранг, сообщил, что у Вашингтона мало причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России.Речь идет о новейших российских вооружениях, в том числе и гиперзвуковых ракетах. По словам представителя администрации США, Вашингтон обладает крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии, сообщает ТАСС.Таким образом в США прокомментировали высказывание президента России Владимира Путина, которое он сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг, 5 сентября. Российский лидер заявил о потенциальной готовности Москвы поделиться своими ракетными разработками с Вашингтоном. Такие намерения преследуют цель сохранения между двумя странами стратегического военного баланса.Путин также отметил, что затрагивал данный вопрос на последней личной встрече с главой США Дональдом Трампом. Российский лидер сообщил, что Вашингтон пока не откликается на предложения России, направленные на предотвращение гонки вооружений в мире.