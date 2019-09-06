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<a href="https://33live.ru/novosti/06-09-2019-volochkova-v-strannom-sostoyanii-vystavila-napokaz-svoi-pelmeni.html" target="_blank">Волочкова в странном состоянии выставила напоказ свои пельмени</a> - Анастасия Волочкова не перестает удивлять (а местами и эпатировать) общественность. Н асей раз скандально известная балерина выложила видео, вызвавшее крайнее недоумение у интернет-пользователей.