Люди по-разному относятся к прибавлению в собственной семье. Актер Григорий Антипенко рассказал о своем четвертом ребенке.

Люди по-разному относятся к прибавлению в собственной семье. Актер Григорий Антипенко рассказал о своем четвертом ребенке.Антипенко наиболее известен по роли Андрея Жданова из сериала "Не родись красивой". Сейчас артист все реже снимается в кино и больше выступает на сцене театра Вахтангова. Актер задействован в таких постановках как "Медея", "Отелло", "Сирано де Бержерак" и других. Тем не менее, несмотря на любовь к профессии, Григорий больше всего ценит семью."Главное событие этого года для меня – рождение моего младшего сына, всеостальное меркнет на его фоне,"– рассказал Антипенко. Он уточнил, что мальчика назвали Афанасием."Ласково зовем Афоней. Сын родился 3 июля этого года, водин день с третьим сыном Федором, спустя ровно 10 лет. Такое вотмистическое совпадение. Самому старшему Александру в этом году будет 20лет, Ивану исполнилось 12 и Федору 10", – добавил актер в изданию Teleprogramma.proОн отметил, что с четвертым ребенком ему уже проще, т.к. имеются необходимые навыки. У Григория имеются опыт и умение обращаться с младенцами. Кроме того, младший из сыновей требует особенно пристального внимания.Антипенко также поделился своей радостью из-за самостоятельности старших мальчиков. Один сам поступил в ГИТИС и успешно продолжает учебу на третьем курсе, другие отправились без папы на торжественную линейку, посвященную Дню знаний.Помимо этого, артист рассказал, что ему бы хотелось еще и дочку, а также поделился мыслями о деторождении: "Дети – самое большое счастье в жизни. Сколько бы ни было, все будут мои!".