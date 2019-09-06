Главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) избили и пытались ограбить в собственном доме. Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь с 5 на 6 сентября.

ГлавуЦентральной избирательной комиссии (ЦИК) избили и пытались ограбить всобственном доме. Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь с 5 на 6сентября.ЧП случилось в коттеджном поселке "Лес и река" вИстринском районе Подмосковья, неподалеку от деревни Лобаново.По информации осведомленных источников, перед сном ЭллаПамфилова прошла в прихожую, чтобы впустить гулявшего на участке кота. Но вхолле она наткнулась на незнакомца в маске на лице, передает Telegram-канал 112.Материал дополняется