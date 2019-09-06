Главу
Центральной избирательной комиссии (ЦИК) избили и пытались ограбить в
собственном доме. Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь с 5 на 6
сентября.
Главу
Центральной избирательной комиссии (ЦИК) избили и пытались ограбить в
собственном доме. Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь с 5 на 6
сентября.
ЧП случилось в коттеджном поселке "Лес и река" в
Истринском районе Подмосковья, неподалеку от деревни Лобаново.
По информации осведомленных источников, перед сном Элла
Памфилова прошла в прихожую, чтобы впустить гулявшего на участке кота. Но в
холле она наткнулась на незнакомца в маске на лице, передает Telegram-канал 112.
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