Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 140 000 рублей.

3 сентября текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратился представитель одного из магазинов поселка Никологоры, сообщивший, что из торговой точки были похищены продукты на сумму более 140 000 рублей. Заявитель пояснил, что злоумышленник проник в помещение, разбив окно.Сотрудники полиции по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к хищению товара был задержан 32-летний местный житель.Подозреваемый пояснил, что, попав в торговую точку, планировал вынести продукты, но не смог справиться сразу со всем количеством похищенного. Фигурант покинул магазин, нашел коробку и вернулся в торговую точку, где сложил товар и снова ушёл.Все похищенное имущество было изъято.В отношении подозреваемого следователями ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).