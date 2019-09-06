Президент Белоруссии Александр Лукашенко время от времени критически высказывается об отношениях с Россией. О дружбе с восточным соседом Батька заговорил и во время посещения Бреста в пятницу, 6 сентября. Белорусский лидер озвучил смелое требование к Кремлю.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко время от времени критически высказывается об отношениях с Россией. О дружбе с восточным соседом Батька заговорил и во время посещения Бреста в пятницу, 6 сентября. Белорусский лидер озвучил смелое требование к Кремлю.Россию Лукашенко назвал "старшим братом". По егословам, белорусы никогда не позволят предать своих восточных соседей. "Номы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили,не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", – цитирует президента агентство "БелТА".Лукашенко неоднократно давал понять, что считает сложившуюсясистему взаимоотношений России и Белоруссии не совсем справедливой для Минска.Якобы Москва в чем-то ограничивает и ущемляет соседнюю республику.При этом белорусский лидер забывает, что Россия оказываетсущественную экономическую помощь Белоруссии, дает кредиты и скидки наэнергоносители, предоставляет свой рынок для белорусских производителей. Тем неменее, претензии в адрес Кремля последнее время озвучивает все чаще.По мнению политолога Александра Класковского, властиреспублики оказались "в петле братской интеграции". За экономическуюподдержку Путин требует от Лукашенко все больше уступок, написал эксперт всвоей колонке на "Белсат"."Отвязаться же от Москвы, диверсифицировать экономику –это, во-первых, долгая песня. Во-вторых, для этого нужны реформы, которыхЛукашенко боится", – заявил Класковский.Ранее сообщалось, что Путин и намерены подписатьплан по интеграции в декабре. По некоторым данным, предполагается создатьединый рынок двух стран, при этом политических вопросов программа незатрагивает.