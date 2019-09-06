В Курске вспыхнул скандал из-за владельца собаки бойцовской породы, который якобы натравил своего пса на кошку у двери подъезда. Мужчина утверждает, что его питомец защищался от напавших на него котов, а сам он оттаскивал собаку, но сделанные очевидцем кадры говорят не в пользу этой версии.

В Курске вспыхнул скандал из-за владельца собаки бойцовской породы, который якобы натравил своего пса на кошку у двери подъезда. Мужчина утверждает, что его питомец защищался от напавших на него котов, а сам он оттаскивал собаку, но сделанные очевидцем кадры говорят не в пользу этой версии.Инцидент произошел днем 5 сентября во дворе дома по 1-ой Пушкарной улице. На кадрах видно стоящего у подъезда мужчину, который спокойно наблюдает за тем, как его пес душит кошку. После нескольких замечаний со стороны автора записи он спрятал лицо и попытался разжать пасть псу, но получилось это у него не сразу. Когда владелец в конце концов оттащил собаку в сторону, кошка осталась лежать на асфальте.Местные жители после публикации записи сразу припомнили, что хозяин не раз натравливал пса на мелких собак и кошек, а в ответ на замечания проявлял агрессию. Сам он утверждает, что никогда не позволял своему псу атаковать других животных, а отсутствие намордника объяснил тем, что Честер в нем не может есть траву на газоне"Около 12 часов дня я вывел собаку, мы прошли за дом к кустам, где я снял намордник — в нем собака ничего бы съесть не смогла. Мы подошли к кустам, а оттуда выпрыгнули два кота. Один прыгнул на загривок, другой в морду", — рассказал владелец.По его словам, одного кота он сбросил, а трогать второго не решился, чтобы не пострадать самому."Ну не вытащишь из пасти! Когда идет драка, бесполезно подходить. Я даже свою собаку потом придушил, чтобы она пасть разжала", — уверял курянин.С его слов следует, что кошка пострадала, но выжила, однако местные жители сообщают о гибели животного. После поднявшейся шумихи мужчина отвез Честера в деревню, так что прибывшие полицейские даже не смогли оценить нанесенные ему травмы. Впрочем, тело кошки они тоже не нашли.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.