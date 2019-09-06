Во время посещения одной из школ президент Белоруссии Александр Лукашенко попытался убедить учащихся, что автомобиль Tesla ему вручил лично глава копании-производителя элитных спорткаров Илон Маск. Тот, однако, эту информацию опроверг.

Во время посещения одной из школ президент Белоруссии Александр Лукашенко попытался убедить учащихся, что автомобиль Tesla ему вручил лично глава копании-производителя элитных спорткаров Илон Маск. Тот, однако, эту информацию опроверг.Александр Лукашенко является счастливым обладателем электрокара Tesla. Машина на белорусских дорогах не самая популярная. "Я иногда ее тестирую", – во время встречи со школьниками поделился радостью от обладания дорогой игрушкой президент Белоруссии.После этого последовало признание, которое наверняка заставило школьников еще больше завидовать Александру Лукашенко. По его словам, автомобиль ему лично подарил владелец компании. "Маск подарил – увидел меня на мотоцикле и говорит: Что это у вас президент на двухколесном ездит?", – добавил политик.Если перед Александром Лукашенко стояла задача похвастаться, то он с ней блестяще справился. Толки о его контактах и уже едва ли не дружбе с Илоном Маском шли по всей Белоруссии. Идиллию нарушил сам миллиардер.На своей странице в Twitter предприниматель ответил на многочисленные вопросы о том, действительно ли он подарил Tesla Александру Лукашенко. Ответ миллиардера был лаконичен и не подразумевал двояких толкований. "Э, нет", – заметил предприниматель.Материал дополняется.