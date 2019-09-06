Светская львица и телеведущая пообщалась с поклонниками. Алена Водонаева сообщила, что к новым отношениям пока не готова.

Светская львица и телеведущая пообщалась с поклонниками.Алена Водонаева сообщила, что к новым отношениям пока не готова.Весной этого года знаменитость рассталась с мужем – диджеем Алексеем Косинусом. Как говорит сама Алена Водонаева, конфликта между ними не было.Теперь уже бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения.Поклонники отмечали тогда, что при своих внешних данныхтелеведущая быстро найдет себе ухажера. Однако звезда не спешит заводить новыйроман.В Stories своего Instagram телеведущая рассказала, что нынешнееположение вещей ее вполне устраивает. "Я счастлива. Мне хорошо. Я влюблена вжизнь. Вдохновлена. Думаю о себе, своем состоянии и своих делах и это мне интересно и я удовлетворена", – призналась Алена Водонаева.Главным мужчиной в своей жизни Водонаева считает сына —Богдана. Мальчик родился в 2010 году в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым.Супруг ушел от телеведущей, когда их совместному ребенку не было и года.Все свое внимание уделяет воспитанию отпрыска. Звездадаже решила перевести Богдана на домашнее обучение, чтобы тщательно следить заего образованием. "Домашнее – когда ребенок по состоянию здоровья обучаетсядома, и к нему приходят учителя из школы, в которой он числится. Мой сын будетучится больше, чем его ровесники. Все это делается для того, чтобы в перспективепоступить туда, куда мы с его отцом хотим, чтобы он поступил", – писала ранее в своем микроблоге.