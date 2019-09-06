Поразительные наблюдательность и реакцию продемонстрировал сердобольный водитель из Югры, успевший спасти котенка из-под колес тронувшегося автомобиля. Случай попал в объектив камеры регистратора.

Поразительные наблюдательность и реакцию продемонстрировал сердобольный водитель из Югры, успевший спасти котенка из-под колес тронувшегося автомобиля. Случай попал в объектив камеры регистратора.Эти кадры были сделаны утром 5 сентября на переходе перед школой в Ханты-Мансийске. Мужчина за рулем заметил перебежавшего и спрятавшегося под легковушкой усатого. Гудками он попытался предупредить владельца машины, но тот уже завел двигатель и не обратил внимания на клаксон.Водитель выскочил из салона и буквально в последний момент вытащил котенка из-под колес, успев даже сделать замечание владельцу машины. Животное он отпустил рядом со школой, где в избытке желающих стать хозяином рыжика.