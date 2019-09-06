В Глазго начался отборочный матч чемпионата Европы между сборными Шотландии и России. Идет второй тайм. Сборная России ведет 2:1 благодаря голам Артема Дзюбы и Юрий Жиркова.

В Глазго начался отборочный матч чемпионата Европы между сборными Шотландии и России. Идет второй тайм. Сборная России ведет 2:1 благодаря голам Артема Дзюбы и Юрий Жиркова.Сборная Шотландии очень мощно начала встречу. В первые 10 минут хозяева подали три угловых у наших ворот. В одном из эпизодов Гильерме спас сборную России после удара Стивена О'Доннелла в упор.Но стартовый натиск шотландской сборной завершился голом. Гильерме не лучшим образом принял удар Джеймса Форреста. Мяч от рук голкипера отскочил к Джону Макгинну и тот расстрелял ворота сборной России. После этого преимущество перешло к нашей команде. Российские футболисты провели нескольких опасных атак и в итоге добились своего. На 39 минуте Артем Дзюба нанес точный удар низом.В начале второго тайма преимущество сборной России стало полным. Упустил два выгоднейших момента для взятия ворот Александр Головин. Но 58 минуте наша команда вышла вперед после контратаке. Головин прострелил вдоль ворот, а Юрий Жирков отравил мяч в сетку.