В Неаполе на суде по делу задержанного по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова обсуждены процессуальные вопросы. Решений по существу не принималось. В США россиянин обвиняется в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов. Он был задержан 5 сентября вместе с гражданином США, экс-сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation Маурицио Паоло Бьянки.

В Неаполе на суде по делу задержанного по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова обсуждены процессуальные вопросы. Решений по существу не принималось, прокомментировали в российском посольстве в Италии. В США россиянин обвиняется в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов. Он был задержан 5 сентября вместе с гражданином США, экс-сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation Маурицио Паоло Бьянки.Им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости. 57-летний Александр Коршунов — топ-менеджером входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации". Вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" эта компания разрабатывает двигатель ПД-14 для гражданских самолетов МС-21. Этот двигатель компания разрабатывала 28 лет.В компании уверены, что ее топ-менеджер, задержанный в аэропорту Неаполя, не причастен к противозаконной деятельности.В опубликованном Минюстом США обвинении говорится, что по поручению Коршунова 59-летний Маурицио Паоло Бьянки нанял нескольких сотрудников GE Aviation, чтобы те оценили конструкцию существующих редукторов для двигателей ПД-14. Для оценки редуктора сотрудники использовали принадлежащую американской компании методику или оборудование, составляющие коммерческую тайну.В сентябре 2018 года компания "Авиадвигатель" была занесена в санкционный список министерства торговли США за действия, противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики Вашингтона. А ОДК – главный российский разработчик и производитель двигателей для гражданской и военной авиации, боевых кораблей и космических ракет.Историю с арестом Коршунова в Италии прокомментировал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин. Он отметил, что речь явно идет о недобросовестной конкуренции с американской стороны.