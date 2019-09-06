На рынке загородного жилья в Подмосковье уменьшилось количество низколиквидных лотов, но их все равно много.

Доля неликвида на загородке впервые за несколько лет пошла на убыль – в 2018 доля таких предложений составляла 80%, сейчас – 70%, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость". Часть застоявшихся лотов сняли с продажи, но количество физически и морально устаревших объектов по завышенной цене по-прежнему велико.Неликвидом считаются объекты большой площади – свыше 400 квадратных метров, с несовременной архитектурой. Часто в доме выполнена дорогая отделка, и владельцы рассчитывают, что покупатели возместят им расходы на ремонт, отметил директор департамента загородной недвижимости компании Антон Архипов.Половина предложения на загородном рынке в настоящее время приходится на коттеджи. Дачи, на которые самый большой спрос, составляют лишь 7% от всего объема продающейся недвижимости.При этом самым дорогим форматом на загородной вторичке стали таунхаусы – средняя стоимость предложения составляет 20,8 миллиона рублей. За год этот формат недвижимости подорожал на 75%.Однако цифры в реальных сделках отличаются. Таунхаусы приобретают в среднем за 11,9 миллиона рублей. Коттеджи – за 6,7 миллиона, в то время как выставляются они в среднем по цене 16 миллионов рублей.Средняя стоимость продающейся подмосковной дачи составила 5,6 миллиона, но покупают их за 1,8 миллиона рублей. Участки без подряда продают за 1,3 миллиона при начальной стоимости 3,5 миллиона рублей.Завышенная на 20% цена может стать гарантией того, что объект имеет плохие шансы на продажу. Специалисты рекомендуют оставлять зазор в 10%, а дальше уже многое зависит от состояния недвижимости и активности покупателей. Современный коттедж можно продать со скидкой 5-7%, а вот большой устаревший дом – только с дисконтом в 15-20%.