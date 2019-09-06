Про возможную катастрофу переправы через Керченский пролив украинцы и им сочувствующие говорят уже не первый год. После сообщений о проседании Крымского моста объявлено предполагаемое время его обрушения. Известный российский ученый-гидролог Юрий Медовар уверен, что это произойдет до конца года.
Про возможную катастрофу переправы через Керченский пролив украинцы и им сочувствующие говорят уже не первый год. После сообщений о проседании Крымского моста объявлено предполагаемое время его обрушения. Известный российский ученый-гидролог Юрий Медовар уверен, что это произойдет до конца года.
Запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту,
намеченное на декабрь, может привести к обрушению переправы, полагает он.
Главной угрозой трассе он назвал многотонные железнодорожные составы.
По его мнению, Крымский мост может не выдержать веса
составов и обрушиться. "Мы ждем, когда Путин поедет на паровозе. Он же уже
ездил по мосту на КАМАЗе, а теперь поедет на паровозе", – цитирует
Медовара украинское издание "Обозреватель".
Кроме того, ученый напомнил о грязевом вулкане под Крымским
мостом. Природная стихия проявляет себя раз в семь лет, уточнил эксперт.
"Там такая мощь! Мост, конечно, завалится", – предупредил он.
Медовар припомнил наводнение в городе Тулун Иркутской
области. Местная дамба не спасла город. "Обещали, что она простоит 100
лет, а через 10 она накрылась", – недоумевает гидролог.
Стоит отметить, что Медовар уже несколько лет предупреждает
о грядущих катастрофах с Крымским мостом. Ни один из прогнозов российского
ученого не сбылся, тем не менее украинские СМИ продолжают активно его
цитировать.
На днях в социальной сети Twitter появились сообщения о
якобы проседании . Никаких доказательств автор одного из блогов
не предоставил. Комментаторы не исключил, что сообщение было написано
пользователем с Украины.
Железнодорожное сообщение по будет запущено
до конца текущего года. Поезда свяжут полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом и
другими крупными городами.