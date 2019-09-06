Про возможную катастрофу переправы через Керченский пролив украинцы и им сочувствующие говорят уже не первый год. После сообщений о проседании Крымского моста объявлено предполагаемое время его обрушения. Известный российский ученый-гидролог Юрий Медовар уверен, что это произойдет до конца года.

Про возможную катастрофу переправы через Керченский пролив украинцы и им сочувствующие говорят уже не первый год. После сообщений о проседании Крымского моста объявлено предполагаемое время его обрушения. Известный российский ученый-гидролог Юрий Медовар уверен, что это произойдет до конца года.Запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту,намеченное на декабрь, может привести к обрушению переправы, полагает он.Главной угрозой трассе он назвал многотонные железнодорожные составы.По его мнению, Крымский мост может не выдержать весасоставов и обрушиться. "Мы ждем, когда Путин поедет на паровозе. Он же ужеездил по мосту на КАМАЗе, а теперь поедет на паровозе", – цитируетМедовара украинское издание "Обозреватель".Кроме того, ученый напомнил о грязевом вулкане под Крымскиммостом. Природная стихия проявляет себя раз в семь лет, уточнил эксперт."Там такая мощь! Мост, конечно, завалится", – предупредил он.Медовар припомнил наводнение в городе Тулун Иркутскойобласти. Местная дамба не спасла город. "Обещали, что она простоит 100лет, а через 10 она накрылась", – недоумевает гидролог.Стоит отметить, что Медовар уже несколько лет предупреждаето грядущих катастрофах с Крымским мостом. Ни один из прогнозов российскогоученого не сбылся, тем не менее украинские СМИ продолжают активно егоцитировать.На днях в социальной сети Twitter появились сообщения оякобы проседании . Никаких доказательств автор одного из блоговне предоставил. Комментаторы не исключил, что сообщение было написанопользователем с Украины.Железнодорожное сообщение по будет запущенодо конца текущего года. Поезда свяжут полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом идругими крупными городами.