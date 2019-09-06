Артистка расскажет правду о своем здоровье на
одном из центральных телеканалов. В настоящее время Анастасия Заворотнюк
выбирает площадку для интервью.
Артистка расскажет правду о своем здоровье на
одном из центральных телеканалов. В настоящее время Анастасия Заворотнюк
выбирает площадку для интервью.
В последнее время
вокруг состояния здоровья знаменитости ходит множество слухов и домыслов.
Многие предполагают, что у звезды онкология, и строят догадки о причинах
заболевания.
Чтобы прекратить сплетни,
Анастасия расставит все точки над i в эфире одного из центральных телеканалов России, передает телеканал
Об этом рассказал ее концертный директор Стас Христов.
"Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием
проанонсируют", – цитирует Христова . Отметим, информация о возможном раке мозга у Анастасии Заворотнюк появились в конце лета этого
года. Актриса перестала участвовать в спектаклях и других проектах.
Состояние своего здоровья звезда театра и
кино пока никак не комментировала. На связь с поклонниками и журналистами не
выходит и ее супруг, фигурист Петр Чернышев.
Некоторые пользователи соцсетей предположили, что причиной
онкологии может быть процедура ЭКО. Напомним, весной этого
года в 48 лет родила ребенка. Громкую популярность обрела
после главной роли в комедийном телесериале "Моя прекрасная няня".