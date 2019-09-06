Артистка расскажет правду о своем здоровье на одном из центральных телеканалов. В настоящее время Анастасия Заворотнюк выбирает площадку для интервью.

Артистка расскажет правду о своем здоровье наодном из центральных телеканалов. В настоящее время Анастасия Заворотнюквыбирает площадку для интервью.В последнее времявокруг состояния здоровья знаменитости ходит множество слухов и домыслов.Многие предполагают, что у звезды онкология, и строят догадки о причинахзаболевания.Чтобы прекратить сплетни,Анастасия расставит все точки над i в эфире одного из центральных телеканалов России, передает телеканалОб этом рассказал ее концертный директор Стас Христов."Это не слух, в ближайшее время программу с ее участиемпроанонсируют", – цитирует Христова . Отметим, информация о возможном раке мозга у Анастасии Заворотнюк появились в конце лета этогогода. Актриса перестала участвовать в спектаклях и других проектах.Состояние своего здоровья звезда театра икино пока никак не комментировала. На связь с поклонниками и журналистами невыходит и ее супруг, фигурист Петр Чернышев.Некоторые пользователи соцсетей предположили, что причинойонкологии может быть процедура ЭКО. Напомним, весной этогогода в 48 лет родила ребенка. Громкую популярность обрелапосле главной роли в комедийном телесериале "Моя прекрасная няня".