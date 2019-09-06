Режиссер Сергей Жигунов попросил Владимира Путина поддержать акцию Великое кино великой страны по показу военных фильмов. Президент ответил, что это очень хорошее начинание, и пообещал в ближайшее время поговорить с Владимиром Мединским.

Владимир Путин пообещал поговорить с министром культуры Владимиром Мединским о поддержке акции "Великое кино великой страны".С такой просьбой к президенту обратился актер, режиссер и президент фестиваля "Утро Родины" Сергей Жигунов, передает "Россия 24". Он рассказал, что в рамках фестиваля была проведена акция "Великое кино великой страны". Она была приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня. Зрителям показали фильм "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова.Жигунов сообщил, что было принято решение сделать эту акцию всероссийской, но подключить к ней всех желающих не получилось. Он попросил президента поручить Минкульту и администрации президента, чтобы они поддержали акцию.Путин ответил, что это очень хорошее начинание, и пообещал в ближайшее время поговорить с Мединским.