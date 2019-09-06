Президент России Владимир Путин пообещал помочь решить проблему расселения жилья в Охинском районе Сахалинской области, пострадавшем от нефтегорского землетрясения в 1995 году.

Президент России Владимир Путин пообещал помочь решить проблему расселения жилья в Охинском районе Сахалинской области, пострадавшем от нефтегорского землетрясения в 1995 году.Как передает ТАСС, об этом глава государства проинформировал общественность на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.Одна из участниц встречи рассказала, что для расселения людей из аварийного жилья площадью 180 тысяч квадратным метров необходимо не менее 11 миллиардов рублей и попросила Путина дать правительству соответствующее поручение.Руководитель страны ответил, что даст такое поручение кабмину, подчеркнув, что Сахалинская область неубыточный регион и нынешний профицит его бюджета составляет 50 миллиардов рублей.На совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный Владимир Путин заявил собравшимся, что ждет от них более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ, с тем чтобы ракеты начали стартовать с 2028 года, передает РИА Новости.Президент напомнил, что на мировом рынке космических услуг конкуренция растет, и чтобы не потерять лидерские позиции в этой отрасли России необходимо совершенствовать свою космическую инфраструктуру и грамотно использовать научный и кадровый потенциал. РФ должна быть на шаг впереди конкурентов, — считает Путин.